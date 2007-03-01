Маленькие секреты есть и у Хелен Миррен

У всех знаменитостей есть свои секреты, Хелен Миррен - не исключение. 61-летняя обладательница Оскара Хелен Миррен (Helen Mirren) рассказала на шоу Опры Уинфри (Oprah Winfrey), что платье, которое было на ней на церемонии вручения создал сам Кристина Лакруа (Christian Lacroix). Мало того идея была изначально такой, чтобы это платье придавало актрисе ощущение полета, присутствие крыльев за спиной. "Платье было сшито таким образом, что присутствие какого-либо нижнего белья могло только испортить те ощущения, которые дарил мне этот наряд. Это словно ощущать себя в руках ангела. Когда я одевала платье, я плакала. Это поистине можно назвать произведением искусства," - призналась Хелен Миррен. Напомним, что недавно прошло вручение кинопремии Оскар (25.02), на котором королевой вечера стала британская актриса Хелен Миррен, которая получила Оскар за лучшую женскую роль за фильм "Королева" (Queen), рассказывающей о британской монархии в непростой момент - во время трагической гибели принцессы Дианы. Фильм в марте выходит в прокат в Украине. Хелен Миррен обошла таких актрис как Пенелопа Крус («Возвращение»), Джуди Денч («Записки об одном скандале»), Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada») и Кейт Уинслет («Маленькие дети»).