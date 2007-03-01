Андрей Малахов вновь ухаживает за Кориковой

После расставания с актрисой Еленой Кориковой телеведущий несколько месяцев находился в депрессии. Лишь друзья и работа помогли ему справиться с одиночеством. Но на днях на одном светском мероприятии Малахов опять объяснился в любви очаровательной брюнетке (Елена Корикова сменила имидж - перекрасилась из блондинки в брюнетку). Актриса млела от теплых слов бывшего возлюбленного и даже разрешила ему проводить ее на вокзал. Окрыленный от любви Малахов на всех парах бросился вслед за красавицей. - Да, я проводил Елену на поезд, - признался «КП» Андрей Малахов. - Не устану повторять, что это самый дорогой мне человек. Я очень трепетно к ней отношусь. - Андрей, вы опять пытаетесь добиться руки Кориковой? - Да, но не только от меня все зависит. Посмотрим, время покажет, - рассказал «КП» телеведущий.