«САША И СИРОЖА» ушли в глубокий интернет

"Саша и Сирожа" приняли решение закрыть свою суперпопулярную передачу "Калыханка" на телеканале "М1". Главным средством общения теледуэта с миром на ближайшие полгода станет интернет-канал "СаСи.ТВ". "Это взвешенное решение, – утверждает продюсер ТО "Дети Солнца" Евгений Колмыков. – Дело тут не в том, что "Саше и Сироже" надоела "Калыханка", мы просто решили изменить приоритеты. Ребята хотят сосредоточиться на "СаСи.ТВ" и других новых проектах, связанных с передовыми технологиями". Интернет-телевидение "СаСи.ТВ" (www.sa-si.tv) было открыто в начале этого года и именно там, по словам участников дуэта, они могут реализовывать свои идеи без оглядки на цензуру и формат. "Делаем бомбу. Скоро вернемся", – говорят Саша и Сирожа напоследок.