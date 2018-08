Эротический сюрприз от Пенелопы Крус

Испанская красавица отдалась в умелые руки одной из самых известных женщин в мире фотографии. Всегда интересно смотреть на "живые" фото знаменитостей, сделанные папарацци, но это никогда не сравнится с тем, что могут сделать красивая актриса и талантливый фотограф. И результат сотрудничества Пенелопы Крус (Penelope Cruz) и Эллен фон Унверт (Ellen Von Unwerth) ошеломляет. Эллен фон Унверт стала фотографом по чистой случайности. Она работала ассистенткой клоуна, после моделью. А потом случайно оказалась по ту сторону фотоаппарата. В результате мир обрел великолепного художника, а ведущие глянцевые журналы – постоянного и горячо любимого автора. Фото Эллен всегда до предела насыщены сексуальностью - тем, что на английском называется секс-аппил (sex appeal). И горячая испанка Крус, как нельзя лучше, подходит для этого. Пенелопа родилась 28 апреля 1974 года в Мадриде, где и прошло ее детство. Уже с раннего возраста Пе (так ласково называют актрису у нее на родине) начала проявлять интерес к искусству, в особенности к балету и джазу. Девочка была настолько увлечена танцами, что приняла решение не ждать окончания школы и вместо учебы полностью посвятила себя танцевальному мастерству. В общей сложности Крус изучала балет и испанские танцы на протяжении 10 лет, после чего отправилась в Нью-Йорк, где начала посещать школу актерского мастерства Кристины Рот. Первые роли в телефильмах и сериалах Пенелопа получила еще когда ей было всего 16, однако актрису заметили только через пару лет, когда она снялась в ленте "Эпоха Красоты" (Belle epoque (The Age of Beauty), завоевавшей множество наград на родине и удостоенная Оскара в номинации "Лучший иностранный фильм" После участия еще в нескольких картинах, Крус в 1997 году была приглашена одним из выдающихся испанских режиссеров Педро Альмадоваром на небольшую роль в фильме Живая Плоть (Carne tremula (Live Flesh). Талантливый режиссер и актриса сделали затем не один фильм и продолжают сотрудничество до сих пор. Педро называет Пенелопу любовно "моя муза". Последняя картина Альмодовара с участием Курс - "Возвращение" (Volver) была отмечена на многих киномероприятиях, а Пенелопа за свою игру получила престижную номинацию на Оскар. Это не первое знакомство Крус с Оскаром: в 1999 году нашумевший фильм Альмадовара "Все о Моей Матери" (Todo sobre mi madre) стал открытием Каннского кинофестиваля и получил Оскар как лучший иностранный фильм года. После такого успеха актриса стала желанным гостем на съемочных площадках Голливуда - в 2000 году она составила пару Мэтту Дэймону в ленте Билли Боб Торнтона "Дикие Сердцем" (All the Pretty Horses), в 2001 - выступила в роли жены Джонни Деппа в "Кокаине" (Blow), и в роли возлюбленной Николаса Кейджа в "Выборе Капитана Корелли" (Captain Corelli's Mandolin). Однако наибольший интерес у публики, бесспорно, вызвал роман Пе с Томом Крузом, начавшийся на съемочной площадке фильма "Ванильное небо" (Vanilla Sky). Вскоре пара рассталась, но за время их отношений Пенелопа успела очень прочно "закрепиться" в Голливуде, и, судя по всему, покидать эту сцену мира не собирается.