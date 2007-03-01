Bob Dylan и его друзья

Издательство Omnibus Press в июня этого года выпускает книгу автора Kathleen Mackay под названием "Bob Dylan: Intimate Insights From Friends And Fellow Musicians". Данное издание - музыкальная история от первых лиц. Друзья Дилана - Pete Seeger, Bruce Springsteen, Rosanne Cash, Bono, Tom Petty и многие другие расскажут о своем времени, успехах, интригах, личных драмах и творческих страданиях. Автор также делает акцент на дружбу, которая смогла сформировать прочные связи между Диланом и его коллегами и послужила многочисленным музыкальным взлетам. Бывший редактор авторитетного журнала Rolling Stone - Ben Fong-Torres выступил с положительной критикой в адрес творения Катлин. "В своей книге Кэтлин делает очень важный акцент на друзей Боба. Ведь мы - то, с кем мы дружим и общаемся. Стоит взглянуть на имена тех людей, с которыми Боб был связан по жизни дружескими узами, и все становится ясно. Друзья добавляют очень много цветов и оттенков в портрет Дилана".