Названа финалистка Elite Model Look 2006 (ФОТО)

Несколько месяцев предварительных кастингов по всему миру, переживания, напряженная борьба, пятьдесят финалов в разных странах – все это подошло к концу: недавно была объявлена победительница конкурса Elite Model Look 2006. Финал одного из самых престижных состязаний в модельном бизнесе прошел в Марракеше, в роскошном Дворце Конгресса. Победительницей стала 15-летняя красавица из Чехии Дениса Дворакова: ей достался контракт с агентством на 150 000 долларов. Первой вице-мисс названа датчанка Терезе Теглгаард, второй вице-мисс – шведка Малин Лингберг. Жюри, председателями которого являются директор агентства Elite Model Management и итальянская топ-модель Ванесса Хесслер, отметило еще пятнадцать девушек. Скорее всего, эти модели также получат контракты, но уже на других условиях. Работа с Elite Model Management, безусловно, является гарантированным стартом модельной карьеры. Агентство существует уже 34 года и имеет 36 филиалов в разных странах. За время работы оно представляло не одну супермодель мирового уровня, среди которых Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер, Карен Малдер и Синди Кроуфорд.