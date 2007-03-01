MGM вернет Шварценеггера в фильм «Терминатор 4»

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер может сыграть одну из ролей в четвертой серии "Терминатора". Как сообщает Comingsoon.net, такое заявление сделал глава кинокомпании MGM Гарри Слоан (Harry Sloan). "Конечно, нам нужен новый актер на главную роль. Но Арнольд все равно может появиться в одном из эпизодов. Мне кажется, об этом говорится в его контракте", - прокомментировал Слоан. Он также подтвердил, что кинокомпания дала "зеленый свет" съемкам продолжения фильма "Афера Томаса Крауна". Напомним, что ранее соавтор сценария четвертой серии "Терминатора" Майкл Феррис (Michael Ferris) заявлял, что фильм "Терминатор 3. Восстание машин" стал последним, где появился Шварценеггер. Что касается самого сюжета, то создатели обещают более детальный экскурс в природу системы "Скайнет" и много удручающих картин апокалиптического будущего.