Джорджио Армани собрал музейную коллекцию

В Милане в рамках Недели pret-a-porter показали коллекцию будущего музея Джорджио Армани. Экспозиция была создана еще семь лет назад и за эти годы побывала в шести городах мира - Бильбао, Берлине, Лондоне, Риме, Токио и Шанхае. И вот последний причал - Милан, родной для Армани город, в котором экспозиция останется навсегда, для нее будет построено специальное здание, напротив Armani Teatro, где обычно проходят его показы. Это очень символично - огромная, тщательно подготовленная выставка костюмов, одежды и обуви, созданных Джорджио Армани в разные годы его карьеры, останется именно в Милане. Модельер всегда называет Милан родным городом, подчеркивая это обстоятельство в многочисленных интервью. Почти правда. Почти - потому что Джорджио Армани родился в Пьяченце, небольшом промышленном городке в тридцати километрах от Милана. Но свои первые шаги в мире моды сделал именно в итальянской столице моды - в знаменитом универмаге Rinascente на площади Дуомо, где работал ассистентом фотографа. После этого были годы покорного ученичества у итальянского модельера Нино Черутти, потом создание своей собственной марки, невероятный успех в Америке после фильма "Американский жиголо" (молодой Ричард Гир носил в картине костюмы Армани), признание в Европе, коммерческий успех в Азии, создание гигантской, могущественной и влиятельной империи Armani Group, которой управляет только он лично,- семидесятидвухлетний и все еще неутомимый Джорджио Армани. Когда СМИ распространили известие о том, что он готов расстаться с бизнесом, Армани резко опроверг слухи. В 2003 году мне удалось побывать на лондонской сессии выставки - она проходила в Королевской академии искусств. Все те же полутемные залы, собранные в единый лабиринт, минималистская музыка (перестуки барабанов, трансцендентные присвисты и нашептывания, плюс звуки льющейся и капающей воды), меняющаяся подсветка для залов и манекенов (свет меняется от загробного лунно-серебристого до жизнерадостного винно-красного), сами костюмы находятся в "открытом доступе", то есть они не упакованы под стекло, и к каждому предмету посетителям разрешается подходить совсем близко, исключение составляют лишь украшения и аксессуары, размещенные в окнах-витринах. Вся одежда, как и на лондонской выставке, разделена на тематические залы - дневная, офисная, деловая; женственная, вечерняя; этническая; минималистская; черно-белая и самая нарядная - голливудская. В этот раз экспозиция еще подросла, и это объясняется тем, что Армани - дизайнер работящий, действующий. Несмотря на свой возраст, он работает, не покладая рук и ножниц, а хиты из его новых коллекций включаются в экспозицию. На выставке, дизайном которой занимался знаменитый режиссер и сценограф Роберт Уилсон, можно увидеть лучшие вещи из его коллекций начиная с конца 1970-х годов, все главные темы дизайнера, здесь все его фирменные цвета: например, "китайский красный" или смесь бежевого и серого, так называемый greige - этим цветам посвящены отдельные залы. Здесь черно-белые и цветные фотографии "во весь рост" оскароносных клиентов Армани, платья и смокинги, в которых актрисы и актеры ожидали "Оскаров", "Золотых львов", "Золотых медведей", "Золотых пальмовых ветвей". Словом, здесь не бизнес, а именно искусство, достойное того, чтобы получить отдельное здание в центре Милана и осесть там навеки. Выставка будет открыта до 1 апреля, потом экспозицию предполагается законсервировать, но совсем ненадолго - осенью 2007 года откроет двери музей Giorgio Armani, в котором эти прекрасные вещи упокоятся навсегда.