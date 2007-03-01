«Мумию 3» снимут за 100 миллионов в Монреале

Руководство кинокомпании Universal Pictures приняло решение снимать третью серию "Мумии" в одной из студий Монреаля. Как утверждает ресурс Playback, стоимость фильма, режиссером которого назначен Роб Коэн, составит 100 миллионов долларов. Официальных заявлений от создателей по поводу актерского состава картины пока не последовало. Источники в кинокомпании утверждают, что в проект вернутся исполнители главных ролей Брэндан Фрейзер и Рэйчел Уaйз. Однако сюжет будет строиться вокруг приключений их подросшего сына. В фильме также ожидается появление иной мумии. По некоторым данным, эту роль создатели хотят доверить Джету Ли. Премьера фильма состоится в июле 2008 года.