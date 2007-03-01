ШОК! Канделаки похудела на 10 килограммов

Тина Канделаки решила попробовать себя в ином качестве. Телеведущая всерьез задумывается о том, чтобы сняться в кино и написать автобиографическую книгу. Впрочем, главной новостью Тина считает свое похудение. Если говорить о работе, то основное внимание теледивы приковано к работе над телепроектом о свадьбах. "Сейчас моя жизнь – сплошной "свадебный переполох", - рассказала Тина изданию "АиФ-Суперзвезды". – Я постоянно на съемках, это теперь стало главным занятием". "Еще я подписала контракты на съемки в художественном фильме и рекламу известной обувной марки. По этому поводу мне надарили целое море шикарной обуви", - радуется Тина. "В последнее время ко мне было приковано пристальное внимание, какого я просто не ожидала, - сетует телеведущая. - Ну, кто я такая? В результате решила выпустить книгу о себе и недавно договорилась с издательством, которое берется ее подготовить и опубликовать". Судя по всему, на эту идею Тину натолкнул ажиотаж, который был связан с прошлогодней аварией в Ницце. Напомним, в конце ноября известный бизнесмен Сулейман Керимов попал в аварию вместе со своей спутницей. По уверениям местных властей, в машине находилась женщина по имени Тина Канделаки. Эта тема долго обсуждалась во всех средствах массовой информации, но сама телеведущая так до сих и не рассказала всей правды о произошедшем. И вообще Канделаки сейчас больше волнует проблема похудения. "Самое главное, я тут недавно поправилась и на десять килограммов, а потом эту "десятку" сбросила. Вот буквально вчера ушел последний килограмм".