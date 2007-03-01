Врачи: Бритни Спирс подвержена внезапным вспышкам агрессии

По словам представителей реабилитационного центра, в котором в настоящее время находится Бритни Спирс, певица занималась медикаментозным самолечением. Согласно врачебному заключению, певица пошла на подобный шаг, так как "считает, что потеряла контроль над своей жизнью", а также страдает от послеродовой депрессии и биполярного расстройства. Поставленный диагноз некоторым образом проливает свет на поведение Бритни Спирс, которая стала в последнее время героиней скандальной светской хроники. Сейчас девушка находится в реабилитационном центре в Малибу, Калифорния, где ее недавно посетил бывший супруг с детьми, сообщает WENN. Также стало известно, что свою поддержку Бритни Спирс предложил ряд представителей мира шоу-бизнеса. Среди них – Джастин Тимберлэйк, Pink и Мэри Джей Блайдж. Каждый из них совершил звонок в реабилитационный центр, в котором находится Бритни. Стоит отметить, что это запрещено правилами, поэтому сообщения были приняты работниками заведения. В самом же центре Бритни Спирс получила поддержку от Дэниела Болдуина, который проходит там лечение от кокаиновой зависимости. Актер дал Бритни номер своего телефона и заявил, что "всегда готов поговорить с ней о ее проблемах". В одном из ток-шоу Дэниел Болдуин также заявил, что "очень боится за Бритни Спирс". Бывший муж Бритни Спирс, который ранее заявил, что готов лишить Бритни Спирс родительских прав, если она не отправится в реабилитационный центр, теперь оказывает экс-супруге поддержку. Кевин Федерлайн также попросил приостановить рассмотрение дела о передаче ему прав на воспитание его общих с Бритни детей.