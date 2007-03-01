Ирина Билык танцует больная

10 марта на канале ”1 1” стартуют ”Танцы со звездами-2”. Исполнительный продюсер компании ”Стармедиа” Юлиана Райцина, 25 лет, рассказывает, что участники уже подготовили танцы для двух первых передач. — Занимаются по 7-8 часов ежедневно. Катастрофически худеют. ”Сидят” на шоколадках. Почти все переболели гриппом. Певица Снежана Егорова вместе с партнером грипповала неделю. Ирина Билык тоже больна, но репетиции не пропускает. Райцина говорит, что новые танцы будут с цирковыми элементами, даже с фокусами. Поэтому звезды берут уроки у иллюзионистов. В студии, где будут снимать конкурс, поцепят роскошные люстры. В общем на проект хотят потратить миллион долларов. — На платья пошло 30 килограммов камней Сваровски, — продолжает Юлиана. — Из киевских магазинов все вымели. Остальные камни заказали за рубежом. Участник проекта ”Танцы со звездами-2” актер Евгений Кошовой из студии ”Квартал 95” снимается еще и в передаче ”Вечерний квартал”, которую показывают на канале ”Интер”. — Я не привык к таким физическим нагрузкам, — признается ” ГПУ” в перерыве между съемками. — Ноги от танцев болят ужасно. Сначала маршировал, как солдат, теперь двигаюсь плавно. 1 марта у ”95 квартала” начинается тур по городам Украины. Кошевой говорит, что возьмет в поездку свою партнершу по танцам Катю Тришину. Будут тренироваться. — Моя девушка Ксения ревнует к Екатерине, — добавляет. — Я запретил ей приходить на репетиции. Хвастается, что похудел: — Талия уменьшилась на 3 сантиметра. Месяц назад Евгений попросил, чтобы ему пошили корсет. Надеялся, что это поможет выровнять спину. — До сих пор не сделали, — говорит. — Должен сам держать осанку.