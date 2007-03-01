Маша Фокина отметит начало весны альбомом

В начале долгожданной весны украинская певица Маша Фокина отмечает два важных события в своей жизни. В первую неделю весны у Маши день рождения, на который она традиционно собирает всех своих друзей. На своем дне рождения Маша представит всем свой первый альбом, который носит название «Гордая», сообщает «Screen media. «Я горжусь своими друзьями, своей творческой командой, - говорит Маша Фокина, - я так долго ждала выхода своего первого альбома, столько волновалась. Но теперь эти волнения уже позади. Я решила устроить хорошую вечеринку для всех своих друзей и близких людей. Всех гостей ожидает много сюрпризов, много музыки и песен. Мне кажется, что отметить одновременно мой день рождения и день рождения моего альбома – хорошая идея». На презентации альбома «Гордая» Маши Фокиной ожидаются выступления как самой Маши, так и гостей, которыми станут ведущие украинские артисты, а также несколько неожиданных творческих сюрпризов. Презентация состоится 7 марта в развлекательном центре «Арена» по ул. Бассейной, 11 в 18.30