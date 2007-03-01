Алан Бадоев протестует против перевода своего фильма «OrangeLove»

Украинский режиссер Алан Бадоев огорчен известием о том, что его фильм «Orangelove», который выходит на экраны украинских кинотеатров, может полностью дублироваться на украинском языке. Языковая проблема в фильме о любви украинской студентки и российского фотографа решена. Героиня Ольги Макеевой говорит со своим возлюбленным по-украински, а герой Алексея Чадова отвечает ей по-русски. И не волнуют их ни политические, ни какие другие проблемы, связанные с общением людей. Казалось бы, полная языковая идиллия. Но бюрократия диктует свои условия, и фильм вполне может попасть в квоту «переводных», сообщает «Screen media. «Я с удовольствием буду снимать украинское кино, - говорит Алан Бадоев, - меня вполне устраивает качество дублирования фильмов в Украине. Пусть это будут зарубежные ленты, телепрограммы, мультфильмы. Пусть украинские дети с их помощью совершенствуют свои знания о родном языке. Что касается моего фильма, я гарантирую, что все украинцы поймут, о чем говорят персонажи. «Orangelove» - это холст, где все краски имеют свое значение, в том числе и язык, на котором говорятся в нем слова. Было бы глупо перекрашивать картину, чтобы соблюдать некую политкорректность. Хорошо еще, что пока не говорят о необходимости перевести название. Ведь в нем в английском написании зашифровано еще одно слово, которое потеряется при переводе на какой-либо язык». Фильм Алана Бадоева «Orangelove» выходит на экраны украинских кинотеатров в последнюю неделю марта. С апреля начнется прокат в России. Фильм был снят в 2006 году. В этом же году он получил положительные отзывы критиков на Каннском фестивале и приз «За лучшую режиссерскую работу» на кинофестивале «Киношок-2006». Общий бюджет фильма составил 3 млн. долларов.