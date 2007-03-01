Раскрыт секрет вечной молодости Ирины Билык. Она – биоробот!

В этом очень скоро убедятся все жители Украины. А пока об этом известно лишь узкому кругу лиц. В компании робота-Ирины также был замечен восходящая звезда Бондарчук. Тоже отчетливо проявлявший свою нечеловеческую сущность. Так или иначе, а на съемках нового клипа, который режиссер Алан Бадоев снял на песню Ирины Билык «Напополам», механистические настроения были доминирующими, так как и Ирина, и Бондарчук исполняли роли андроидов. И не каких-то железных болванов вроде всемирно известного С3РО, а очень похожих на людей, копиями которых они являются, сообщает «Screen media. «В современном мире, где технологические достижения иногда опережают наши самые смелые фантазии, вполне может сложиться ситуация, когда проблема взросления, и вообще, временных рамок жизни человека, будет решена таким образом: людей заменят их вечные прототипы, - говорит режиссер клипа Алан Бадоев, - правда, людям, наверное, от этого лучше не будет. Новый клип – это некая фантазия на тему отношений двух андроидов, которые по определению ничего чувствовать не могут. Но весеннее настроение повлияло и на бесчувственные механизмы». Новая работа режиссера Алана Бадоева увидит свет в конце марта. Столько же и проживет интрига – кто из двух Ирин и Бондарчуков настоящий. А пока подобный вопрос мучит творческую команду Алана Бадоева – ведь темпы работы режиссера и его неутомимость заставляют задуматься о том, может быть он тоже робот?..