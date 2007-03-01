Панайотов садится на диету

Чтобы похудеть, «народный артист» Александр Панайотов сидит на постном меню. Певец сбросил 20 кило и теперь пристально следит за диетой. Он не ест выпечку, десерты и свои любимые гамбургеры. - Пост для меня – своего рода диета, - говорит Саша. - Я каждый год стараюсь придерживаться поста. Этот год не стал исключением. Правда, низкокалорийная пища плохо сказывается на здоровье. Во время концерта в Нижнем Новгороде певец прямо со сцены заявил: - Из-за поста я чувствую слабость - тяжело петь, когда организму не хватает сил.