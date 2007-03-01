Группа «Триши» примерят «Комбинацию»

Украинская группа «Триши» задумали записать новую песню, которая будет одновременно и посвящением, и дружеской пародией на творчество легендарной пост-советской группы «Комбинация». Песни «Триши» действительно часто сравнивают с творчеством звезд начала 90-х. И чтобы положить этому конец, идейный вдохновитель и композитор группы Александр Филатович решил поступить неожиданно: не отрицать связь стилистики «Триши» с «Комбинацией», а подчеркнуть ее, «Screen media. «Наверное, нет людей старше 25 лет, которые не слышали бы песни «Комбинации», кто не помнит голоса Алены Апиной и Тани Ивановой», - говорит Ульяна, участница «Триши», - «поэтому мы споем песню, посвященную этой группе, которая одной из первых показала, что девушки, если захотят, могут собраться и покорить собой всю страну». На песню-пародию, которая, возможно, и будет называться именем пародируемой группы, будет снят видеоклип, где «Триши» предстанут в виде молодых «комбинашек».