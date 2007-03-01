Певица Марта меняет «звездные» номера телефонов

Украинская певица Марта попала в неприятную ситуацию. Недавно в одном из киевских ночных клубов у певицы украли мобильный телефон и кошелек. И если потеря второго не очень огорчила Марту, то кража телефона не на шутку опечалила певицу. «Конечно, меня умиляет состояние безопасности клиентов в наших ночных клубах, - говорит Марта, - но уж случилось, так случилось. В кошельке, к счастью, наличных денег было немного, а банковские карточки я оперативно заблокировала. Да и телефон особенных расстройств у меня не вызывает, «Screen media. Гораздо печальнее было вместе с ним потерять список контактов на сим-карте. Буду надеяться, что ее, как это делают воры мобильников, тут же выбросили. Потому что иначе очень многим известным людям придется сменить номера их телефонов. Осознание того, что я косвенно могу стать причиной неудобств для всех этих людей, которых я очень люблю и уважаю, меня очень печалит». Марта решила не обращаться в правоохранительные органы, так как считает, что им надо ловить настоящих преступников, а в то, что кто-то будет искать такие «мелочи», она не верит, и советует всем внимательно относиться к сохранности своих вещей, которые могут стать источником неудобств для близких.