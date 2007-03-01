Евгений Тимохин отправил авиаторов в космос

Украинский режиссер и клипмейкер Евгений Тимохин закончил съемки нового видеоклипа группы «Авиатор». Для экранизации была выбрана композиция с давней историей – ремикс на песню группы «Земляне» «Трава у дома». Режиссер не стал эксплуатировать образ песни, как символа советской эпохи, а решил визуальную задачу буквально. Дмитрий, Игорь и Андрей перевоплотились в космонавтов и в таком виде исполнили песню о траве у дома, «Screen media. «Я решил излишне не эстетствовать, - говорит Евгений Тимохин, - конечно, учитывая то, что за этой песней тянется шлейф «первого советского рока», можно было бы натворить всякого, серп и молот на Луне, космический корабль в виде девушки с веслом. Но в последнее время все, кто что-то делал с этой песней, шли таким путем. Поэтому я решил быть оригинальным, и отнесся к ней как просто к хорошему музыкальному произведению. И придумал соответствующий видеоряд, где три молодых космонавта действительно скучают по своей планете и порогу своего дома, который снится им каждую ночь. Хотя пионерки все-таки там были. Правда, в зеленых галстуках и пилотках». «Трава у дома» - второй видеоклип, который «Авиатору» снимает Евгений Тимохин.