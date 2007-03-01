Майя Мигаль против социальной рекламы

Певица Майя Мигаль была возмущена недавно увиденным бигбордом, на котором была размещена социальная реклама, направленная по мнению создателей, на борьбу с наркотиками. Майя же считает, что бигборд выполняет совершенно противоположную функцию, «Screen media «На этом щите написано: «Жизнь без любви? С наркотиками это возможно!», - говорит Майя Мигаль, - «когда я прочла это, у меня внутри все похолодело. Я вспомнила, что на так давно я рассталась с любимым человеком. И больше всего на свете мне хотелось, чтобы в моей жизни никогда больше не было любви, мне казалось, что это чувство способно приносить только боль. Если бы я тогда увидела такую рекламу, я бы увидела прямое руководство к действию. Не хочешь любить – принимай наркотики! И бьет такая реклама как раз по самому чувствительному слою молодежи, в возрасте 15-17 лет. Они ведь все время ищут любви, часто обманываются. И нет еще у них опыта, чтобы понять, что спасут от душевных переживаний не наркотики. А тут еще и реклама эта висит повсюду. Создается ощущение, что наши социальные рекламисты работают на наркодилеров». Майя решила не оставлять это дело без внимания и на каждом своем выступлении она будет говорить о том, что жизнь и любовь – самое ценное, что есть у человека, и только близкие и любимые люди рядом могут помочь решить все жизненные проблемы.