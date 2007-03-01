MTV Россия огорчен запретом на выступление Кати Лель

Телеканал MTV Россия выступил с публичным заявлением, осуждающим запрет на профессию в шоу-бизнесе. Скандал связан с судебным постановлением, запрещающим участие Кати Лель в любых мероприятиях. Певица должна была принять участие в концерте «Бабий бунт» в Лужниках. Приводим полный текст заявления MTV Россия, касающегося завтрашнего концерта «Бабий бунт» и заявленного списка его участников. «Мы приносим извинения перед всеми, кого невольно ввели в заблуждение рекламными афишами концерта, на которых среди прочих имен его участников значилось и имя Кати Лель. К сожалению, в последний момент ее участие в «Бабьем бунте» было сорвано по независящим от MTV обстоятельствам. Мы вынуждены были подчиниться предписанию, полученному нами от Федеральной службы судебных приставов и фактически исключающему возможность участия г-жи Лель в концерте. В свою очередь мы хотели бы отметить, что практика наложения «запрета на профессию» в судебном порядке в мире шоу-бизнеса имеет совершенно особый привкус, так как затрагиваются интересы не только непосредственных участников юридического конфликта, но и множества других людей. В данном случае – поклонников творчества певицы, которые купили билеты на концерт, но не увидят Катю Лель на сцене. Мы считаем подобную практику вопиющей и неуместной». Георгий Бухов, Директор по правовым и корпоративным вопросам MTV Россия Напомним, что суд принял постановление о запрете на сценическую деятельность певицы Кати Лель. С точкой зрения продюсера певицы Александра Волкова можно ознакомиться здесь.