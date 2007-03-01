Волочковой угрожают отлучением от церкви

Настоятель одного из петербуржских храмов сегодня позвонил балерине Анастасии Волочковой и, сославшись на мнение московской патриархии, потребовал отменить концерты в Смольном соборе, запланированные на 2 и 3 марта, пригрозив отлучением от церкви. Он предложил балерине сообщить организаторам, что она внезапно заболела. «Кому-то очень важно сорвать мои концерты в моем любимом городе, где я так давно не выступала, - комментирует Анастасия Волочкова, - Я была особенно потрясена предложением обмануть моего зрителя, исходившем от духовного лица». Стоит отметить, что в расписании Смольного собора на март помимо сольников Анастасии Волочковой, запланирован целый ряд концертных мероприятий, в том числе и балетов. Госпожа Волочкова подтвердила, что концерты состоятся, не смотря ни на что. По материалам пресс-службы.