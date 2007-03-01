Моника Белуччи везде поспевает

У этой женщины все в порядке - ее личная и профессиональная жизни проходят параллельно, не мешая друг другу. Итальянская актриса Моника Белуччи (Monica Bellucci) во вторник днем была замечена в Pinocio Park, в Риме, вместе со своей 2-летней дочерью Девой Кассэль (Deva Cassel). Отцом ее ребенка является французский актер Винсент Кассэль (Vincent Cassel), за которого она вышла замуж в 1999 году. 42-летняя Моника на сегодня занята в фильме режиссера Джоэля Шумахера "Centricity". Сюжет этой ленты сохраняется в большом секрете. Перед этим Моника Белуччи снималась в триллере "Пристрели их" (Shoot ‘Em Up), мировая премьера которого состоялась 7 сентября в 2006г. Парнерами актрисы по съемочной площадке были Клайв Оуэн (Clive Owen) и Пол Джиаматти (Paul Giamatti). Герою этого фильма, которого зовут не иначе, как мистер Смит, предстоит защищать младенца от толпы вооружённых и очень опасных негодяев.