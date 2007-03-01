Ватикан вынес приговор бестселлерам о Христе

Символический церковный суд, прошедший в Риме в ходе конференции по теме "Подлинные портреты Иисуса Христа", вынес накануне "приговор" двум бестселлерам – "Коду да Винчи" Дэна Брауна и "Расследованиию о Христе" журналиста Коррадо Ауджиаса и историка Мауро Пеше. Научный форум был организован в рамках культурного проекта, осуществляемого под эгидой кардинала викария Камилло Руини. Встреча, посвященная "истинным корням Христа и христианства", стала ответом на "искривления", содержащиеся в двух нашумевших книгах. Как отмечает в сегодняшней публикации итальянская La Repubblica (полный текст на сайте InoPressa.ru), не было никакого аутодафе в отношении "неудобных" книг, в которых об Иисусе говорится как о "простом" человеке, лишенном того ареола святости, которым он обладал на протяжении двухтысячелетней христианской традиции. Это было просто "сопоставление, углубленный анализ, защита исторических евангелических источников, в которых об Иисусе говорится как об истинном Боге и истинном человеке". "Мы не хотим полемизировать, мы лишь хотим поговорить и углубить наши знания о корнях христианства, отталкиваясь в том числе и от дискуссии, начавшейся после публикации некоторых произведений", – отметил профессор папского Латеранского университета монсеньор Серджио Ланца. "И то, что эти произведения не совпадают с нашими убеждениями, еще лучше, – сказал монсеньор, – потому что они заставляют нас еще больше рассуждать. Но мы будем говорить о серьезных произведениях, а не о таких книгах, как "Код да Винчи", которые не являются серьезными произведениями". Более сдержанным было мнение о книге "Расследование о Христе". Как Ланца, в качестве докладчика, так и историк античного христианства монсеньор Романо Пенна признали, что два автора "хотя бы" предприняли "несомненное усилие в направлении исследования и углубления знаний". В ходе своего выступления Пенна проиллюстрировал исторические источники жизнеописания Иисуса, прежде всего, четыре канонических Евангелия, а также апокрифы и некоторые иудаистские источники. В качестве "доказательств" он зачитал фрагменты из произведений таких историков, как Тацит, Плиний, Светоний, Иосиф Флавий, начав, естественно, со свидетельств тех, кто жил рядом с Иисусом, – с апостолов, видевших, как он умер на кресте и как воскрес. "Большое число первоначальных исторических портретов Иисуса, – говорит Пенна, – указывает на то, насколько его личные качества превосходят наши привычные человеческие понятия и требуют честного признания его тайны". Без этого "признания нельзя познать Иисуса". И именно в этом непризнании, по словам папского ученого, состоит слабость произведения Ауджиаса и Пеше "Расследование о Христе".