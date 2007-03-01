В США «Войне и миру» переписали финал

Весьма своеобразную версию романа "Война и мир" Льва Толстого выпускает в апреле нынешнего года американское издательство. Новая редакция классического произведения адресуется, прежде всего студентам, изучающим творчество великого писателя. Издатели надеются, что их книгой также заинтересуются все те, кто считает классическую версию творения писателя слишком объемной. Первый вариант "облегченного" романа Толстого займет чуть более 900 страниц. Однако профессор славянских исследований Кембриджского университета Саймон Франклин предостерег от переоценки значения этого труда, созданного экспериментальным, исследовательским путем с учетом чернил, изменения почерка и сортов бумаги в творчестве Толстого. "Это не версия романа, хранившегося в строгом секрете, а скорее альтернативная "Война и мир", - отметил Франклин. - Но это не означает, что данная работа не будет пользоваться большим интересом". Редактор книги "Война и мир. Оригинальная версия" Дженни Коутс считает, что эта работа - беспрецедентный эксперимент. В романе меньше смертей, больше мира, а некоторых персонажей нет и в помине. Поклонники "сокращенного" варианта эпопеи утверждают: "Почти без философских отступлений легче читается. К тому же князь Андрей и Петя Ростов остаются живы!" Профессор русского языка и литературы Тони Бриггс, автор перевода "Войны и мира" на английский язык, критически отозвался о сокращенной версии книги. "Утверждать, что это "оригинал" - совершенная выдумка. Это чисто голливудская, со счастливым концом версия, акцентированная на продажу. Честно говоря, это просто безобразие, и не надо никого обманывать", - приводит деловая газета "Взгляд" слова профессора.