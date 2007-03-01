Малиновскую загнали в угол

На вчерашней вечеринке собралось такое количество тусовщиков и известных персон, что перемещение из одного зала в другой занимало около десяти минут. Часа через два, вдоволь насытившись общением и халявными закусками, большая часть столичной богемы отправилась к выходу, где в маленьком и узком коридорчике у гардероба тут же образовалась пробка. В этот момент «посчастливилось» зайти Маше Малиновской, которая сразу же была загнана толпой в угол. Испуганная и растерянная экс-телеведущая хотела было закатить грандиозный скандал, но что-то ее остановило, и она не стала устраивать истерик. Пока людской поток медленно рассасывался, Маша рассказала корреспонденту «Шоу-бизнес.Ру», что на презентации своей книги «Мужчины как машины» такого безобразия она точно не допустит. Все действо состоится в одном из шикарнейших московских ресторанов, куда 6 марта приглашено больше половины российского шоу-бизнеса: «Мест хватит всем, и не будет никаких пробок»!