Федерлайн пообещал вернуться к Бритни Спирс

Рэппер Кевин Федерлайн (Kevin Federline) навестил Бритни Спирс в реабилитационной клинике, сообщается на сайте Newsoftheworld. Он заявил, что готов продолжить отношения с бывшей женой, если она пообещает "исправиться". Отметим, что певица сама подала на развод после двух лет брака. После развода с Федерлайном в ноябре 2006 года поведение Спирс становилось все более эксцентричным. 16 февраля 2007 года она побрилась наголо и сделала себе новую татуировку. Кроме того, певица успела за одну неделю несколько раз лечь на лечение и покинуть различные реабилитационные центры. В данный момент Спирс находится в клинике Promises в Малибу, штат Калифорния. Ситуация осложняется еще и тем, что между бывшими супругами разгорелся конфликт, касающийся вопросов опеки над двумя детьми, годовалым Шоном Престоном (Sean Preston) и пятимесячным Джейденом Джеймсом (Jayden James).