Джанет Джексон сыграет в кино

Сестра Майкла Джексона Джанет после длительного перерыва возвращается на киноэкраны. Популярная певица, за последние два года резко набиравшая и сбрасывавшая вес, сыграет роль в новом фильме Тайлера Перри "И зачем я женился". Съемки начнутся уже на следующей неделе в Канаде. "Зачем я женился" — киноверсия одноименного спектакля, который Перри сам же и поставил. Новый проект, как сообщает Film.ru, станет уже четвертым по счету фильмом в карьере режисера-самородка, который сам зачастую и пишет сценарии, и становится продюсером собственных фильмов. Известно, что вместе с Джанет Джексон в фильме сыграют Шарон Лил и Джил Скотт. Ранее Дженет появлялась на киноэкране в фильме "Чокнутый профессор 2" в 2000 году.