Виктория Бекхэм выпустит коллекцию очков

Виктория Бекхэм готовится к запуску новых модных линий – солнцезащитных очков и джинсов – под маркой DVB. Первая коллекция, включающая огромные очки в духе Жаклин Кеннеди и скромные модели в стиле Ray Ban, поступит в продажу к началу весенне-летнего сезона. Запуск линии джинсов, а также мужского и женского ароматов запланирован на осень. Производство и распространение джинсовой линии будут поручены компании Western Glove Works. В первую коллекцию DVB Jeans войдут эксклюзивные брюки, юбки и шорты класса premium и luxury. На протяжении последних шести сезонов Виктория работала с маркой Rock&Republic – её именная коллекция носила название VB Rocks. Однако срок соглашения подошёл к концу весной этого года.