Фриске ждет встречи с Карвалью

Сексапильная Жанна Фриске, покорив сердца российских мужчин, теперь обратила свой взор на иностранца. Увидев Жанну на сцене, 23-летний бразильский полузащитник ЦСКА Даниэль Карвалью потерял голову от 31-летней Фриске. Впрочем, и самой певице очень понравился симпатичный и скромный парень. Она призналась, что была бы не против поужинать с ним. О том, что в ряды ее поклонников и воздыхателей попал и бразильский футболист, Жанна знает, так же как и о том, что он пытается найти номер ее мобильного телефона. – Если он захочет найти мой номер, то найдет, – сказала певица. – Что я могу сказать о Даниэле? Футболисты – красивые люди, я бы с удовольствием с ним поужинала. Напомним, что впервые Даниэль лично увидел певицу в минувшие выходные на церемонии награждения ЦСКА золотыми медалями. Прежде он видел Жанну только на экране и испытывал к ней симпатию. Будучи парнем скромным, Карвалью растерялся и смутился, когда оказался с Жанной на одной сцене. Чего нельзя было сказать о певице. Она сразу выделила из всех симпатичного бразильца и пригласила его потанцевать. Впечатления футболиста от личной встречи с Фриске оказались еще более сильными, и теперь Дэни очень жалеет о том, что сразу не попросил у певицы номер телефона.