Опасный трюк Ксении Собчак

Принимая приглашение поучаствовать в увлекательном проекте Первого канала "Цирк", Ксения Собчак и не подозревала, насколько опасными могут оказаться ее приключения на арене. На генеральной репетиции шоу перед первыми съемками Собчак не удержала равновесие и соскользнула с каната, повиснув под куполом цирка, сообщает "Твой ДЕНЬ". Падающую вниз блондинку от тяжелых травм спас лишь страховочный канат. Поверив в собственный профессионализм, на генеральной репетиции Собчак с таким воодушевлением рвалась на канат, что даже забыла надеть страховочный канат. И лишь своевременное напоминание ведущего Ивана Урганта о необходимости надеть страховку спасло ее от несчастного случая. Взобравшись под купол цирка, Ксения изящно пошагала по канату навстречу своему напарнику – широкоплечему мастеру спорта по спортивной гимнастике Юрию Тюкину. Половину пути "блондинка в шоколаде" преодолела с легкостью и улыбкой на лице. Но, пройдя еще пару метров, Собчак, как будто предчувствуя неладное, нервным голосом обратилась к ассистентам: "Вы совсем не держите меня! Держите лучше мой страховочный канат!". Закончить фразу Ксюша не успела: девушка оступилась и полетела вниз на глазах у затаивших дыхание работников цирка. Лишь благодаря страховочному канату, прицепленному к поясу, Ксения повисла в воздухе. Единственный, кто спокойно наблюдал за зрелищем, от которого кровь в жилах стыла, был Ваня Ургант. Он решил разрядить обстановку и пошутил: "Ксюша, теперь мы знаем, как тебя спускать вниз, когда ты поднимаешься в небеса".