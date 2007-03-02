Алехно чуть не упал с лошади

У настоящего артиста времени на хобби практически не остается. Исключение составляют лишь моменты, когда получается совместить работу и развлечение. На днях такая возможность выпала страстному любителю верховой езды Руслану Алехно. А все потому, что фотосессия артиста для одного из новых глянцевых журналов проходила на ипподроме элитного конного клуба. - Ездили мы на фотосессию втроем: я, моя девушка Ирина и Саша Панайотов. Ему, в отличие от меня, достался очень спокойный конь, - рассказывает Руслан. – Саша на него сразу взобрался. А мой, по кличке «Опель», как начал на дыбы вскакивать, едва я к нему подошел! На самом деле, у себя на родине я достаточно часто ездил на лошади, правда, было это еще очень давно и навык я немного потерял. Поэтому взбираться на такого скакуна было страшновато. Но отступать было нельзя, во-первых, уж очень хотелось покататься, а во-вторых, хотелось показать пример своей девушке. Меня еще давно научили, что главное - продержаться в седле первые секунды, чтобы конь принял всадника, привык. Дальше - проще. Я, слава Богу, своего «Опеля» сумел обуздать. Даже галопом немного проскакал на нем. Ну и, конечно, мы сделали море фотографий.