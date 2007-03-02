Жанна Фриске обошла Пугачеву

Любовь народа к артисту измерить довольно сложно. Кто-то ценит звезд за голос, кто-то - за красоту и умение одеваться. Компания Gallup Media провела опрос россиян, кто среди отечественных исполнителей и актрис самые популярные по итогам 2006 года. Рейтинг составлялся по нескольким критериям: персонаж не только должен быть хорошо узнаваемым, но и стильно, а главное - сексуально выглядеть, а также не вызывать сильных антипатий у публики. Именно из-за последнего показателя, сообщает "КП", в 50 самых популярных исполнителей сенсационно не попала Алла Пугачева. Ее творчество было оценено россиянами весьма неоднозначно, хотя она по-прежнему одна из самых известных исполнительниц на нашей эстраде. Среди певиц выиграла Жанна Фриске, а вот в рейтинге актрис победительниц оказалось двое - «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк и Екатерина Гусева, которая блеснула в прошлом году не только в кино, но и в «Звездах на льду». Гусева и Фриске стали также самыми сексуальными. Самые популярные исполнители: 1. В 2006-м Жанна ФРИСКЕ порадовала поклонников цветущим видом и хитом «Малинки». 2. Выступление Димы БИЛАНА на «Евровидении» сделало его народным любимцем. 3. После выхода нового фильма о Джеймсе Бонде «БЛЕСТЯЩИЕ» спели хит «Агент 007» и легко покорили хит-парады. 4. ВАЛЕРИЯ в прошлом году выпустила новый диск и написала книгу - чем не повод для гордости? 5. «ЧАЙ ВДВОЕМ» рождает не только шлягеры - один из «чайников», Стас Костюшкин, в 2006-м во второй раз стал отцом.