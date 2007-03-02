Леву «Би-2» лишат родительских прав

Развод Левы БИ-2, всем известного исполнителя хита “Полковнику никто не пишет”, и его жены Ирины превратился в настоящий скандал. Экс-супруги полгода не могли разорвать узы брака из-за того, что рок-певец не хотел платить алименты для 4-летнего сына. В четверг папу наконец обязали платить по счетам. Игорь Бортник (настоящее имя Левы) и Ирина Макеева решили разойтись в августе прошлого года. Причина проста — у него появилась другая женщина. Звезда отечественного рока увлекся своей давней подругой Асей Мельник еще в 2004-м. С тех пор супруги жили раздельно. Ирина не возражала против развода. Они могли разбежаться и прошлой осенью, если бы не спорный вопрос — каким должен быть размер алиментов для сына Федора. Жена настаивала на 80 тысячах рублей. Муж хотел ограничиться 30 тысячами. По уверениям солиста “БИ-2”, дать больше он не в состоянии. Защитники Ирины утверждают, что Лева стал тратиться на сына лишь с декабря. “В прошлом году во время пожара у Иры погибли родители, — говорят сторонники Макеевой. — Федя тогда был с ними в квартире. Его, к счастью, удалось спасти. И тогда тоже Бортник не помог материально”. Однако сторона Левы настаивает на том, что содержание мальчика держится практически полностью на отце. Разойтись с миром у супругов не получилось. Они отстаивали свои позиции у мировых судей в подмосковном Долгопрудном. В четверг служитель Фемиды вынесла свой вердикт — Бортник будет выплачивать алименты в размере 50 тысяч рублей ежемесячно. — Мою доверительницу решение не устроило, — заявил “МК” адвокат Макеевой Филипп Шишов. — Ирина рассчитывала на большую сумму. Кроме того, бывший супруг не платил алименты более двух лет. — Меня одно радует — что развод состоялся, — поделилась Ирина. — А я скорее всего подам встречный иск — по поводу лишения отца родительских прав.