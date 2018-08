Робби Уильямс получил награду

Робби Уильямс стал обладателем музыкальной премии NME в номинации "худший альбом года" за диск 2006 года Rudebox. По словам организаторов, награда будет отправлена музыканту в клинику в Аризону, где Робби Уильямс проходит курс реабилитации. "Никогда еще голосование не было таким единодушным", - заявил представитель NME. "Еще никогда в истории Shockwaves NME Awards не было такого единогласного мнения относительно худшего альбома года", - охарактеризовал Rudebox источник из британского издания. "Теперь можно с уверенностью сказать, что у Робби действительно тяжелые времена", - добавил редактор NME Конор МакНиколас (Conor McNicholas). "Худшей группой" на прошедшем мероприятии была признана Panic! At The Disco, "самой плохо одетой" - Лили Аллен, а "злодеем года" был назван нынешней президент США Джордж Буш, сообщает The Sun. Однако на Shockwaves NME Awards вручались не только "негативные" награды. "Лучшей британской группой" по версии NME был признан коллектив Muse, "лучшей международной группой" - My Chemical Romance, награда в номинации "лучший альбом" ушла группе Arctic Monkeys (за диск Whatever People Say I Am, That's What I'm Not), "лучшее видео" у группы The Killers (на песню Bones). Была также названа "самая сексуальная женщина" по версии NME, которой стала супермодель Кейт Мосс. "Лучшим фильмом года" читатели журнала NME назвали ленту "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" с Джонни Деппом в главной роли, а "лучшим сайтом" - YouTube.