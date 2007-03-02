Борису Моисееву «Пора по бабам»

Заслуженный артист России всего пару лет сам водит машину. Делает это не вполне уверенно, зато с большим удовольствием. На днях Борис Михайлович купил себе «Mercedes SLK200 kompressor». Чудо автомобильной мысли обошлось Моисееву в 50 тысяч евро. НЕ самая катастрофическая сумма для популярного шоумена. Но певец и слышать не хочет об элитных авто типа «Бентли». Ему по душе автомобили среднего класса (в понимании Моисеева «Мерседес» за такие деньги - ну типичное «среднеклассовое» средство передвижения). В салон артист ехал в радостном предвкушении: ему обещали хорошую скидку как известной персоне. Зря надеялся! После покупки запасных колес в кошельке певца зеленела жалкая тысяча. Рублей, конечно. Зато с новым приобретением Моисеев расстается крайне неохотно. В воскресенье у артиста гала-концерт в Кремле в честь собственного дня рождения. Подготовка к шоу идет полным ходом, у артиста полно дел в разных уголках Москвы и он много времени проводит за баранкой. Как пишет "КП", вчера даже на вопросы читателей отвечал по мобильнику из салона своего «Мерседеса». Специально для гаишников уточняем: законопослушный Борис Михайлович пользовался гарнитурой «hands free». Маневрируя (надеемся, что ловко) в потоке машин, иногда отпуская интеллигентные реплики в адрес других участников движения, Моисеев успел рассказать о многом. Например, о том, что в дуэте с Лолитой споет песню с нетрадиционным для себя, многообещающим названием: «Пора по бабам». А также признался, что к своему грядущему 53-летию очень хочет в подарок… подушку. Подушки артист очень любит. А ненавидит Моисеев следующее: хамство, грязь, зависть, подлость, корысть и когда у человека пахнет изо рта.