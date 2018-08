Aerosmith впервые с 1999 года проведут концертный тур по Европе

Группа Aerosmith приняла решение провести концертный тур по Европе, который станет первым с 1999 года. Для этого события музыкальный коллектив даже приостановит работу над своим альбомом. Европейское турне начнется летом 2007 года, первое выступление состоится шестого июня в Дании. Затем Aerosmith направятся в Москву, где сыграют 12 июля. Ожидается, что весной 2007 года группа даст концерты в Дубае и индийском Мумбае, а 24 июня Aerosmith почтут своим присутствием лондонский фестиваль Hyde Park Calling, сообщает Reuters. Относительно своего нового диска, который станет первым со времени выхода студийного альбома Just Push Play, изданного в 2001 году, музыканты заявили, что работа была приостановлена из-за проблем со здоровьем у солиста Aerosmith Стивена Тайлера (Steven Tyler), которому понадобилась операция на горле. Кроме того, бас-гитарист группы, Том Гамильтон (Tom Hamilton), проходит курс лечения от рака. Дебютный одноименный альбом Aerosmith появился в январе 1973 года. В чартах пластинка не произвела особого впечатления на поклонников музыки (она заняла 166 позицию в Billboard Top 200), хотя промо-сингл Dream on через три года занял почетное место в Тор 10. В 2001 году Aerosmith были удостоены награды International Artist Award, учрежденной American Music Awards. До этого, за все время существования она вручалась лишь четыре раза – среди ее обладателей Led Zeppelin, Род Стюарт, Майкл Джексон и Bee Gees. Всего группой за время существования было выпущено 14 студийных дисков и альбом The Best of, который вышел осенью 2006 года.