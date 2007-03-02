Бритни Спирс выпустили из клиники

Певица излучала позитив и улыбалась, покидая реабилитационный центр, где проходит курс лечения от послеродовой алкодепрессии. На этот раз Бритни Спирс (Britney Spears) покинула клинику в Малибу санкционированно: в среду вечером ее отпустили на встречу Анонимных Алкоголиков (AA) в соседней Санта-Монике. В отличие от лысой, разъяренной и доведенной до отчаяния женщины, атакующей папарацци с зонтом в руках, Бритни была очень позитивной и, казалось, радовалась вниманию многочисленных фоторепортеров. На ней были голубые джинсы, коричневые сапоги, светлый гольф (как обычно, - выше пупка) и оливковая куртка. На голове красовался темный парик и твидовая кепка. Внимание привлекала ее левая рука - она вся была обрисована и покрыта надписями, включая слово "Push" (толкать) - видимо, в клинике Бритни серьезно поработала над собой в прямом и переносном смысле. Источники, имеющие доступ к клинике Promises в Малибу, где лечится Бритни, сообщили, что, по мнению докторов, у певицы ярко выраженная постродовая депрессия и душевное расстройство, хоть с момента рождения ее второго сына прошло уже четыре месяца. А ее алкоэксперименты - это всего лишь способ заглушить душевную боль, которую девушка испытывает. В клинике 25-летняя певица пройдет 30-дневный курс реабилитации. Ей разрешено принимать гостей - к Бритни приезжала ее мать с детьми. Также проведал свою бывшую супругу и Кевин Федерлайн (Kevin Federline). В эксклюзивном интервью изданию Us Weekly он заявил, что готов "поставить свою жизнь на паузу, чтобы позаботиться сейчас о сыновьях и бывшей жене. Супруги договорились, что дети останутся с Кевином, пока Бритни будет проходить полный курс реабилитации. Вопрос опекунства над 5-месячным Джейденом (Jayden-J) и 17-месячным Шоном Престоном (Sean Preston) все еще не решен. Примечательно, что во время их брака именно Федерлайн славился своими гулянками, пьянством и курением травы в то время, как Брит сидела дома с сыновьями. Источник близкий к Кей-Феду (K-Fed) рассказал, что теперь все иначе: "Он просто раздавлен и все время плачет. Кевин хочет вернуть Бритни. Он сейчас поддерживает ее из всех сил". Однако ранее Кевин был настроен иначе: он попытался, пользуясь ситуацией, добиться через суд полной опеки над их двумя сыновьями, когда Бритни во второй раз самовольно сбежала из клиники. Однако, когда она вернулась, внеочередные слушания по иску Федерлайна были отменены.