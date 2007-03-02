Гарика Сукачева напрягают цветы

Концерт Гарика Сукачева в Екатеринбурге едва не сорвался. Из-за плохой видимости певец три часа ждал вылета в московском аэропорту. А оказавшись в столице Урала, артист час простоял в пробках. Подъехав наконец-таки к концертному залу, пишет "ТД", раздосадованный Сукачев наотрез отказался принять цветы от своих поклонниц, поджидавших его у входа. - Мы ведь не на кладбище. Цветы - это, конечно, красиво, но меня они как-то напрягают, - заявил Гарик и быстро прошел в зал. Букеты любезно приняли его музыканты.