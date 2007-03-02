ШОК! Яной Чуриковой хотел полакомиться тигр-людоед

Экс-телеведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова пережила настоящий ужас, когда на съемках шоу «Цирк со звездами» вошла в клетку с тиграми. Бесстрашная звезда сама выбрала этот опасный номер, но потом наверняка об этом пожалела. - Это только со стороны кажется, что все просто, - говорит Яна. – Вроде вошел к тиграм, а они спокойно лежат. На самом деле это очень опасно. Тем более мне сказали, что в цирке есть легендарный тигр-людоед Цезарь, который уже бросался на людей. Когда пришло время выходить на арену в компании «полосатого рейса», Чурикова испугалась до такой степени, что ведущему шоу Ивану Урганту пришлось успокаивать коллегу, держа ее за руку и заверяя, что выйти на арену все-таки придется, пишет газета «Твой день». - Войдя в клетку, я сразу обратила внимание на злобные глаза тигров, - говорит Чурикова. - А потом мой взгляд остановился на куске мяса на полу и я поняла, что все..., мне конец. Впрочем, хищники на этот раз вели себя очень спокойно, и Яна с успехом отработала свой номер.