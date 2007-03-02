Робби Уилльямсу нужна помощь фанов

Британский певец нуждается в поддержке и добром слове. Мать Робби Уильямса (Robbie Williams), Ян Уильямс (Jan Williams), обратилась к поклонникам своего сына с одной лишь просьбой - поддержать Робби в этот нелегкое время, пока он находится в реабилитационном центре. Она просит послать письмо или открытку со словами поддержки и заботы, уверяя, что именно это ему сейчас крайне необходимо. По мнению миссис Уильямс, такой шаг будет очень приятным для Робби, он будет знать, что он все еще в наших мыслях, что поклонники его ждут, верят и надеются. Она утверждает: "Когда человек находится в таком положении, больше всего он нуждается во внимании и поддержке." Как только Робби Уильямса поместили в центр (13.02) на следующий день, в День Валентина, его сайт был наводнен письмами и признаниями в любви. Однако у певца нет доступа к интернету, от отрезан от внешнего мира максимально. Его отец Пит Конвэй (Pete Conway) рассказал, что видел своего сына в прошлые выходные и по его мнению, Робби выпишется намного раньше, чем предполагалось. Пит поведал:" Скоро я снова полечу в штаты к Робу. Мы все надеемся, что в скором будущем он присоединится к нам и будет все как раньше. Я наблюдаю за ним и могу сказать, что ему уже гораздо лучше. Вся та поддержка, которую он получает от близких и друзей несомненно только приближает день его выписки. " Робби попал в ту же самую клинику, что и супермодель Кейт Мосс (Kate Moss), которая отправилась лечиться в Штаты после "кокаинового" скандала на родине - в Британии. По слухам, певец зарегистрировался в проверенной временем и многими знаменитостями клинике Meadows в Аризоне. Робби Уильямс начал лечение прямо в день своего рождения - во вторник, 13 февраля, певцу исполнилось 33 года. Об этом сообщила представитель исполнителя Брайони Уоттс (Bryony Watts). Уоттс также заявила, что в клинику Уильямс попал из-за зависимости от лекарственных препаратов, но от дальнейших комментариев отказалась