Скандальное фото Брэда Питта выставили на обозрение

Актера раздели до трусов и теперь за деньги показывают публике на авангардной выставке. Происходит все это безобразие на выставке Voom Portraits, которую 23 февраля открыл в Лос-Анджелесе известный новатор в мире искусства Роберт Уилсон (Robert Wilson). Его фото-видеоинсталяции - это "живые" фото. Их герои - в основном знаменитости - двигаются и смотрят на наблюдающих за ними посетителей. Среди необычных портретов - скандальная фотография Брэда Питта (Brad Pitt ) с обнаженным торсом и в трусах. Актер медленно двигается по огромному экрану, а потом целится и стреляет в зрителей из водяного пистолета. Именно из-за нее актер серьезно поругался с глянцевым журналом Vanity Fair, который опубликовал фото в своем декабрьском номере. При чем, - без согласия Брэда Питта. Фотография актера была сделана в 2005 году и согласно заключенному договору, Vanity Fair мог публиковать ее только до сентября 2006 года. Однако редакция решила нарушить сроки. Она мотивировала это тем, что снимок является частью портфолио авангардиста Роберта Уилсона, которому и будет посвящен этот арт-выпуск журнала. Брэд Питт публично заявил о том, что издание нарушает его права. Однако, добиться ему так ничего и не удалось. По словам куратора Voom Portraits, портрет полуголого Питта пользуется наибольшей популярностью среди всех экспонатов. На выставке также представлены "живые" портреты Вайноны Райдер (Winona Ryder), Джонни Деппа (Johnny Depp), Стива Бусеми (Steve Buscemi), Михаила Барышникова (Mikhail Baryshnikov), а также множество двигающихся изображений обычных людей и животных.