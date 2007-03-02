Пэрис Хилтон запретили в новостях

Одно из крупнейших новостных агентств в мире объявило бойкот светской львице. Наступил тот момент, когда не только общественность, но и журналисты устали от бесконечных вечеринок, нескончаемых нарядов, повторяющихся скандалов и километров секс-видео наследницы гостиничной империи. Американское информационное агентство Associated Press решило перестать писать о Пэрис Хилтон (Paris Hilton). Из офиса АР просочилось внутреннее письмо, которое редактор секции развлечений Джесси Вашингтон (Jesse Washington) разослала своим подчиненным 13 февраля: "На следующей неделе команда нашего подразделения планирует провести необычный эксперимент - мы НЕ БУДЕМ освещать события из жизни и вокруг Пэрис Хилтон. Исключая только очень, очень важные новости, мы ни слова не напишем о Пэрис в нашей ленте. Если же что-то произойдет - мелкое или крупное событие, мы собиремся на летучку и обсудим, должны ли мы писать об этом. После мы сможем обсудить, какие "новости" мы пропустили... какой ущерб из-за этого АР понесло в редакторском и финансовом смысле. И самое главное, - какие силы заставляют мир так зацикливаться на человеке, который, несмотря на свою несерьезность и легкомыслие, является представителем нашей культурной эпохи". Однако, осуществить все планы не вышло - Пэрис оказалась сильнее. И информагентство было вынуждено отказаться от своего эксперимента, когда "признак нашей культурной эпохи" вновь попалась полиции за вождение без прав и с выключенными фарами 27 февраля в Лос-Анджелесе. Пусть мужественное решение АР и было краткосрочным, но оно четко демонстрирует наметившуюся тенденцию. Так что в борьбе за медиа пока побеждает алкодепрессивная Бритни Спирс (Britney Spears), которая хоть петь умеет. Теперь, если судья признает, что Пэрис Хилтон нарушила правила своего условного заключения за вождение в нетрезвом состоянии, ее могут на 90 дней, все-таки, отправить в тюремную камеру. "Мы ждем копию полицейского рапорта, - сказал Ник Веласкес (Nick Velasquez), представитель лос-анджелеской прокуратуры. - Как только мы его получим и сможем доказать, что мисс Хилтон опять села за руль, мы будем добиваться того, чтобы суд отозвал свое предыдущее решение и назначил новые слушания о нарушении условий заключения". В январе суд приговорил Пэрис Хилтон к трем годам условно и штрафу $390 за вождение в нетрезвом состоянии. Кроме того суд распорядился, чтобы Пэрис прошла специальную программу для алкоголиков. Ну, а что касается информбойкота Пэрис - не расстраивайтесь, ребята. Может, на следующей неделе все получится?Кажется, в клуб под названием "тюрьма" Пэрис совсем не хочется. После последнего инцидента с задержанием она даже приехала на одну из телестудий в Голливуде с водителем и в каком-то ничем не привлекательном и занюханном микроавтобусе.