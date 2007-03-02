Николай Басков подозревает охранника

Пострадавший певец на следующий же день после ограбления расстался с охранником Андреем Терентьевым, тем самым, который находился рядом с водителем. По мнению Николая и его родных, вина за ЧП целиком и полностью лежит именно на нем. Ему, как личному секьюрити, а не водителю Басков доверял присматривать за своими ценными вещами, в том числе и за украденным портфелем. Почему кейс оказался в руках водителя Сергея Дворецкого, Басков искренне недоумевает. – Я этому человеку доверял, а значит, в какой-нибудь непредвиденной ситуации я должен был на него положиться, – говорит певец. – Как я теперь могу доверять ему свою жизнь, если, как оказалось, ему нельзя оставить даже портфель. После случившегося я принял решение больше не работать с этим человеком. Что касается водителя, то певец никаких претензий к нему не имеет. Наоборот, он очень переживает за Сергея, который после нападения попал в 20-ю больницу, пишет газета «Твой день». – Единственное, что Сергей не должен был делать, это брать у охранника портфель, – считает Николай. – Потому что за сохранность всех моих вещей отвечает охрана. В деле об ограблении водителя популярного певца появились новые подробности благодаря съемкам камер видеонаблюдения. 27 февраля Басков собирался рассчитаться со студией, где записывал восемь новых песен. Деньги ему везли водитель и охранник. Однако по дороге мужчины по просьбе певца заехали на черном BMW в магазин за продуктами. Они берегли кейс с 50 тысячами евро и драгоценностями как зеницу ока, не выпускали его из рук и старались не отходить друг от друга ни на шаг. Однако в какой-то момент они все же разошлись, и водитель остался один на один с грабителем. – Около десяти часов вечера двое мужчин, у одного из которых был в руках большой черный портфель, зашли в наш магазин, – рассказывают нам в «Перекрестке». – Они вместе выбрали сок, какие-то продукты. А потом один передал другому портфель и стал расплачиваться. Таким образом, кейс оказался в руках водителя Николая Баскова Сергея Дворецкого. В нем находились 50 тысяч евро, эксклюзивный перстень от Валентина Юдашкина с бриллиантом в шесть карат, запонки с бриллиантами de Grisogono, два паспорта – российский и заграничный. Сам кейс из крокодиловой кожи Brioni стоит 24 тысячи долларов. С ним водитель уже без охранника пошел на выход. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые установлены внутри магазина. Служба безопасности передала запись следствию. С ее помощью можно восстановить хронологию событий того вечера и подтвердить или опровергнуть показания потерпевшего. Далее, по словам водителя, он остановился перед электронным терминалом, поставил кейс на пол, выпустив его из рук, внес деньги на телефон. После чего поднял портфель, вышел на улицу, и в этот момент к нему подбежал бандит. Его даже не смутил солидный вес Сергея. Выхватив кейс, мужчина тут же растворился среди людей. – Может, если бы водитель и охранник вышли вместе, то ничего бы не произошло, – предполагают в магазине. – Почему между ними возникла несогласованность, это решать следствию. Территория перед магазином не просматривается камерами, поэтому установить личность грабителя будет очень сложно. – У нас пока нет подозреваемого, – сказал начальник криминальной милиции ОВД «Фили-Давыдково» Сергей Борисов. Сотрудники милиции постоянно держат певца в курсе дела. Но Николай, трезво оценивая ситуацию, почти не надеется на то, что преступник будет найден.