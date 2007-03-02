Валерию обобрали на 24 000 000 рублей

Из бутика звезды пытались похитить колье за 24 000 000 рублей. Напав на ювелирный магазин, где выставляется коллекция украшений от певицы Валерии, и угрожая боевым пистолетом, грабитель похитил подвеску из белого золота с бриллиантом в 13,55 карат. Преступник ограбил магазин, чтобы помириться с любимой супругой. В среду около восьми часов вечера людей, зашедших в ювелирный магазин на Красной Пресне, взбудоражил внезапный крик 40 летнего мужчины, который вытащил боевой пистолет. – Всем стоять! – закричал неизвестный. Ужас и оцепенение повисли в воздухе, каждый посетитель боялся пошевелиться, зная, что если бандит нажмет на курок, то боевая «беретта» выстрелит целой очередью, пишет газета «Твой день». Продержав в страхе перепугавшихся людей несколько минут, разбойник смело двинулся к витрине, где лежало заветное украшение. Подойдя к стеклу, он ударил витрину локтем и замок с легкостью открылся. Преступник замер на месте от вида сверкающего 13 каратного бриллианта стоимостью 24 419 100 рублей. Перед ним лежала роскошная подвеска из белого золота из известной коллекции драгоценностей певицы Валерии – De Leri Jewellery. Грабитель ловко вытянул украшение и хотел бежать, но было уже поздно: один из пяти работающих в ювелирном центре охранников воспользовался минутной растерянностью грабителя и кинулся на злодея. Удивительно, но все пятеро охранников были безоружными! Несмотря на это, через минуту преступник уже лежал на полу со связанными руками и дожидался милиции. Как выяснилось позже, в патроннике пистолета налетчика находился патрон, но само оружие стояло на предохранителе. Для оперативников до сих пор является загадкой, откуда у этого человека могло взяться боевое оружие, продажа которого в России запрещена законом. Армен Габриэлян, так зовут вора-налетчика, был судим ранее за убийство, и не исключено, что из этого пистолета им уже были сделаны роковые выстрелы. Каково же было удивление сотрудников милиции, когда в отделение пришла жена Армена Ирма и рассказала, что накануне они поссорились. Импульсивный и эмоциональный мужчина не знал, как сблизиться с супругой, и готов был на все. Сейчас Армена Габриэляна заключили в изолятор временного содержания при ГУВД Москвы. В течение трех суток будет решаться вопрос о его аресте. За разбой и попытку кражи Габриэляну грозит срок от 15 до 20 лет тюремного заключения. Усугубляют дело такие факторы, как угроза жизни боевым пистолетом, большой ущерб (разбитая витрина) и попытка кражи на огромную сумму.