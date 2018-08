В Лондоне вручены New Musical Express

1 марта 2007 года, в Лондоне состоялась очередная церемония награждения премиями Shockwaves NME Awards. Музыкальный журнал New Musical Express наградил сразу двумя призами британскую группу Arctic Monkeys - дважды лауреаты прошлогодней Brit Awards увезли домой призы за лучший альбом (Whatever People Say I Am That’s What) и за лучший концертный DVD (Scummy Man). Вот кому не повезло, так это певице Лили Аллен - из четырех номинаций на премию NME она не получила ни одной, а вдобавок к этому была признана самой плохо одетой знаменитостью. Также не повезло группе Panic! At the Disco (звание "худшей команды"), а пластинка "Rudebox" Робби Уильямса была признана худшим альбомом года. The Killers, дважды лауреаты Brit Awards-2006, на премии NME получили только один приз - за лучшее музыкальное видео. Кроме того, немного повезло группе Primal Scream. Они получили награду за "богоподобную гениальность" (godlike genius). Группы My Chemical Romance и Muse были признаны лучшими зарубежными и британскими ансамблями соответственно. Также Мэтью Беллами, лидер и вокалист Muse, удостоился звания "самого сексуального мужчины" от музыки; "самой сексуальной женщиной" была признана модель Кейт Мосс (Kate Moss). Лучшим сольным исполнителем стал Джейми Ти (полное имя Jamie Treays), 21-летний уроженец Лондона, успевший выпустить один долгоиграющий альбом. Лучшей новой группой признали существующую с 2005 года команду Klaxons. Самые качественные живые выступления оказались у коллектива Kasabian. Премия NME Awards (с 2005 года также известная под названием Shockwaves) вручается с 1953 года. Награда призвана отражать "независимый" подход журнала NME к музыке, в противовес более коммерческой Btrit Awards.