Пэрис Хилтон грозит тюремное заключение

Пэрис Хилтон (Paris Hilton) снова попала в поле зрения полицеского патруля. Несколько дней назад её задержали за то, что она гоняла на запредельной скорости с выключенными фарами на своём Бентли (Bentley GTC) по бульвару Сансет. К тому же без водительского удостоверения. Она должна предстать перед судом в ближайшее время, будет рассматриваться вопрос о её реальном сроке пребывания за решёткой. Ей грозит до 90 дней тюремного заключения. Несколько месяцев назад Пэрис была приговорена условно за езду в нетрезвом состоянии.