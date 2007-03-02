У «Блестящих» пополение

Провести день с солистками группы "Блестящие" и приобщиться к гламурной жизни посчастливилось обычной московской девушке Наталье, которую выбрали сами "блестящие" прелестницы Ксюша, Юля, Аня и Надя. Девушку артистки выбирали из 500 конкурсанток из разных точек нашей страны, приславших свою историю и фото на «Звездный портал». В итоге счастливой победительницей стала Наталья, которая следовала за "Блестящими" повсюду и разделила с ними все прелести звездной жизни. Сначала девушка вместе со своими кумирами сходила в модный салон известного стилиста Влада Лисовца, где сделала новую прическу, макияж и полностью сменила имидж. Ксюша Новикова, кстати, тоже в этот день решила измениться, и превратилась из кудрявой блондинки в жгучую брюнетку, чем шокировала всех присутствующих. - На меня всегда так весна действует. Хочется новых образов. Мне кажется, что любые перемены в человеке к лучшему, - сказала похорошевшая и постройневшая звезда. После этого Юля, Ксюша, Надя и Наташа отправились веселиться в один из столичных ресторанов, где их уже ждала толпа назойливых папарацци. Немного испуганная таким вниманием, но счастливая победительница сообщила: "Победить в конкурсе было очень сложно, и я не считаю себя такой уж звездой. Но теперь я верю, что нет ничего невозможного. Главное верить в свои силы. Этот день мне запомнится навсегда. Я попала в настоящую сказку, благодаря «Блестящим»". Участницы популярной группы в ответ заявили, что достойных девушек было много. Но Наталья им показалась настоящей Золушкой - обаятельной и скромной, и они захотели превратить ее в принцессу и поучаствовать в ее преображении. Результатом девушки Джеймса Бонда остались довольны. Единственная, кто не был согласен с общим мнением, была Аня Семенович, которая из-за проблем со здоровьем не смогла посетить «девичник». - Наталья, безусловно, достойная девушка. Но так надоели эти стереотипы, что формы должны быть 90-60-90, - говорит Аня. - Я бы выбрала в качестве победительницы Лейлу за смелость. Она рекламирует одежду для полных, и при этом ничуть не комплексует, и написала очень интересное, искреннее и теплое письмо на конкурс. Чувствуется, что в ней есть настоящий шарм. Кстати, вокруг голосования разгорелись нешуточные страсти. После подведения итогов конкурса, проигравшие участницы, мечтавшие провести день с "Блестящими", чуть было не разнесли портал, ругались и грозили разобраться с устроителями конкурса в суде.