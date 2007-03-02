Адвокаты Кати Лель обжаловали запрет на ее выступления

Адвокаты Кати Лель обжаловали недавние действия судебных приставов в Мещанском районном суде и у главного судебного пристава Москвы. Как известно, служба судебных приставов Центрального административного округа Москвы официально уведомила певицу о возбуждении исполнительного производства и направила запросы руководителям концертных площадок, клубов и казино Москвы о предоставлении информации о выступлениях Кати Лель и наличии каких-либо договорных отношений с певицей. Такое же требование было направлено и руководителям телеканалов, отдельные из которых уже расторгли ранее заключенные с Катей Лель договоренности - в частности, телеканал MTV отменил ее участие в концерте «Бабий бунт», который пройдет в «Лужниках» 2 марта. Решение приставов было вынесено на основании постановления Тверского районного суда Москвы, принятого 24 мая прошлого года. Суд обязал певицу предоставить ее бывшему продюсеру Александру Волкову информацию о ее творческой деятельности с 1 октября 2004 года по день исполнения решения суда, а также запретил в период действия договора без согласия г-на Волкова осуществлять концертную деятельность. Как рассказала Intermedia адвокат певицы Татьяна Рагулина, действия судебных приставов необоснованны и незаконны. «Да, суд обязал Катю Лель испрашивать согласия у Александра Волкова по поводу проведения концертов, но форма, в которой она должна получать это согласие, судом не установлена, - поведала г-жа Рагулина. – Кроме того, поскольку г-н Волков является гражданином Германии, его место жительства судом не определено». Что касается самого судебного решения, принятого Тверским районным судом в пользу бывшего продюсера певицы, адвокаты Кати Лель по-прежнему считают его необоснованным, в связи с чем 6 февраля 2007 г. кассационная жалоба, подготовленная адвокатами, была передана в Верховный суд города Москвы. В первой декаде марта суд должен принять решение – либо дело будет передано на рассмотрение коллегии Верховного суда, либо обратно в Тверской суд. «В любом случае, совершенно непонятно, почему газетная шумиха поднялась именно сейчас, - говорит Татьяна Рагулина. – Ничего нового не произошло, решение вступило в силу 3 октября, и Катя Лель исполняет его по мере возможности - во всяком случае, информацию о своей концертной деятельности она предоставляет бывшему продюсеру в полном объеме». В своем официальном заявлении по поводу неучастия Кати Лель в концерте «Бабий бунт» телеканал MTV пишет: «Мы приносим извинения перед всеми, кого невольно ввели в заблуждение рекламными афишами концерта, на которых среди прочих имен его участников значилось и имя Кати Лель. Мы вынуждены были подчиниться предписанию, полученному нами от Федеральной службы судебных приставов и фактически исключающему возможность участия г-жи Лель в концерте. В свою очередь, мы хотели бы отметить, что практика наложения «запрета на профессию» в судебном порядке в мире шоу-бизнеса имеет совершенно особый привкус, так как затрагиваются интересы не только непосредственных участников юридического конфликта, но и множества других людей. В данном случае – поклонников творчества певицы, которые купили билеты на концерт, но не увидят Катю Лель на сцене. Мы считаем подобную практику вопиющей и неуместной».