Для «Евровидения» достойного исполнителя от России не нашли

1 марта состоялось заседание экспертного совета по выбору российского представителя на конкурсе Евровидение 2007. Как сообщает ESCKaz.Com, рассматриваются 5 основных кандидатур - это новый проект Максима Фадеева "Серебро", группы "Город 312", "Звери", "Банд'Эрос" и дуэт Панайотов и Чумаков Неожиданным стало участие в отборе проекта Максима Фадеева. Напомним нашим читателям, что протеже Фадеева Юля Савичева достаточно неудачно выступила на Евровидении в 2004 году и продюсер даже не приехал на конкурс. О проекте "Серебро" же публике не известно фактически ничего, за исключением информации форума fadeev.ru, где один из посетителей анонимно рассказал, что в новую версию проекта входят три девушки, хотя ранее ожидалось, что "Серебро" будет сольным проектом. Хип хоп проект Банд'Эрос, протеже компании Universal, выпустил в 2006 году дебютный альбом "Коламбия пикчерз не представляет" и был номинирован на звание "Лучший хип-хоп проект года". Группа "Звери", играющая коммерческий рок уже претендовала на участие в Евровидении 2005 с композицией "Снегопад", но не вышла в финал национального отбора. Группа выпустила три альбома. Группа "Город 312" - играет коммерческий поп-рок с женским вокалом, костяк группы составляют музыканты из Кыргызстана. Группа получила известность после написания саундтрека к фильму Питер FM и выпустила два альбома. Дуэт Панайотов-Чумако, который также принимал участие в отборе на Евровидение 2005 года, снова подали заявку на участие. Оба солиста - бывшие участники шоу "Народный артист" и выпустили сольные альбомы, объединившись специально под Евровидение. С дуэтом работает команда продюсеров и авторов, уже принимавших участие в Евровидении. Заседание не принесло окончательного результата и решение отложено на несколько дней.